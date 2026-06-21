Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на саммите стран G7 европейские лидеры пытались убедить президента США Дональд Трамп в наличии у Киева перспектив добиться успеха в конфликте с Россией. Об этом пишет ТАСС .

По словам Азарова, основная часть дискуссий на встрече «Большой семерки» была посвящена поддержке Украины. Он утверждает, что представители европейских государств рассказывали о якобы изменении ситуации в пользу Киева, ссылаясь на поставки дальнобойного вооружения, применение беспилотников и экономические трудности России.

Экс-премьер считает подобные оценки чрезмерно оптимистичными и не соответствующими реальному положению дел. По его мнению, такие заявления были направлены на то, чтобы повлиять на позицию американского лидера.

Азаров также заявил, что участники саммита стремились склонить Трампа к пересмотру его подхода к урегулированию конфликта. В частности, речь, по его словам, шла об отказе от ранее достигнутых договоренностей и изменении курса в отношении украинского кризиса.

При этом приведенные заявления отражают личную оценку бывшего украинского премьера и не содержат подтверждения со стороны участников.

До этого сообщалось, что Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко опасной провокацией.