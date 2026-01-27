Отдых в минус: заграница получила от российских туристов в 5,5 раза больше, чем Россия от иностранцев

В 2025 году российские туристы установили впечатляющий финансовый рекорд за рубежом, потратив в заграничных поездках $48 млрд, что эквивалентно 3,6 триллионам рублей. Эти данные, опубликованные Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO), свидетельствуют о растущей мобильности и покупательной способности граждан.

Количество зарубежных поездок, совершенных россиянами, выросло на 7% и достигло 29,4 миллиона. Однако этот показатель все еще значительно ниже допандемийного уровня 2019 года, когда было зафиксировано 45 миллионов выездов.

Россия заняла шестое место в мировом рейтинге стран по расходам граждан на международный туризм. При этом по объему доходов от въездного туризма страна находится на 39-й позиции: иностранные гости принесли в экономику $8,8 млрд (около 670 миллиардов рублей).

Совокупный оборот от въездного и выездного туристического потоков в 2025 году составил 57 миллиардов долларов, или 4,3 триллиона рублей. Эти цифры указывают на сохраняющийся значительный дисбаланс: расходы россиян за границей более чем в 5 раз превысили доходы от иностранных туристов.