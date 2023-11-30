Отдых в новогодние каникулы в Подмосковье по стоимости равен отдыху в Турции

Встреча Нового года в Московской области обойдется во столько же, сколько стоит отдохнуть в Турции. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что цены на отдых в столичном регионе взлетели на 30–120%.

Добавляется, что, несмотря на это, ажиотаж на отдых в Подмосковье огромный.

Уточняется, что рост стоимости новогоднего отдыха связан с ограниченным количеством прямых вылетов из России и ростом курса валют, из-за чего значительно вырос спрос на внутренний туризм.