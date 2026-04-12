Отдыхающая из РФ заявила о вымогательстве чаевых в отелях Вьетнама

Вьетнам, долгое время привлекавший российских туристов демократичными ценами и радушным сервисом, столкнулся с неожиданной метаморфозой: чаевые, которые традиционно считались жестом искренней благодарности, все чаще превращаются в негласную, но настойчивую обязанность. Как сообщает «Турпром» со ссылкой на многочисленные отзывы отдыхающих, в популярных курортных зонах персонал отелей и ресторанов начал откровенно ожидать дополнительного вознаграждения даже за услуги, изначально включенные в счет.

Если раньше вьетнамская культура сервиса не предполагала регулярных доплат, то с ростом туристического потока ситуация кардинально изменилась. Путешественники рассказывают, что уборка номера, помощь с багажом или стандартное обслуживание в кафе теперь нередко сопровождаются настойчивыми намеками или демонстративным ожиданием купюры. В ряде случаев, по свидетельствам очевидцев, отказ оставить «на чай» влечет за собой ощутимое охлаждение со стороны персонала: сервис становится менее внимательным, а просьбы гостя начинают игнорироваться.

Эксперты туристической отрасли объясняют этот феномен эффектом массового поведения. Когда значительная часть гостей, особенно из западных стран, систематически оставляет деньги сверх чека, это быстро формирует новую норму. В результате добровольная благодарность мутирует в устойчивое ожидание, создавая психологическое давление на тех, кто не готов или не хочет доплачивать.

Опытные путешественники советуют подходить к вопросу чаевых во Вьетнаме более осознанно. Излишняя щедрость, по их мнению, лишь закрепляет порочную практику и превращает дополнительный бонус в обязательный побор. Чтобы отдых оставался комфортным и не омрачался скрытыми расходами, туристам рекомендуют заранее учитывать эту местную особенность и четко обозначать свои границы, не поддаваясь на пассивную агрессию со стороны обслуживающего персонала.