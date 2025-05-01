Отдыхающие пошли на «штурм» Крымского моста

Первомай уже вовсю шагает по стране, побуждая россиян менять локации и отправляться туда, где море, солнце, фрукты. Ожидаемо, многими в качестве места для проведения первых майских выходных был выбран Крым. Что спровоцировало создание сильных заторов на въезде на Крымский мост.

Как передает телеграм-канал оперштаба Крымского моста, со стороны Тамани в очереди по состоянию на 5 утра находятся до полутысячи автомобилей.

«В очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — приводится в канале.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Учитывая, что день только начинается, количество автотранспорта, двигающего в сторону Крыма, может уже в ближайшие часы значительно увеличиться.