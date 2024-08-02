Отдыхающие россияне массово пожаловались на грязь и инфекции в Сочи

Портал 93.RU собрал воедино многочисленные истории, как отдых в Сочи у российских туристов был испорчен грязью, антисанитарией и, как следствие, кишечными заболеваниями.

Одна из россиянок сообщила, что ее накрыло ротавирусом уже на третий день пребывания в Сочи. Все последующее она назвала самым настоящим адом. Другая женщина заявила, что подцепила эту же болезнь в июне всей семьей.

«Такого вируса мы не хватали ни разу, долечиваемся дома до сих пор», — указала она.

И таких историй приведено множество. Люди едут на отдых и после этого получают большие проблемы со здоровьем. Причину этого они видят в ужасной санитарии, которая буквально царит на территории города. Нечистоты стекают в море из канализации, и за этим совершенно никто не следит.

«Ни сервиса, ни адекватных цен, еще и море с канализацией», — возмущаются люди, побывавшие на курорте.

Общий вывод очень многих таков: они не приедут больше в Сочи, предпочтя ему другие, куда более безопасные для здоровья места.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина из Подмосковья бросался с ножом на прохожих в Сочи. Он вел себя крайне неадекватно, его с трудом удалось скрутить прохожим, которые затем сдали дебошира полиции.