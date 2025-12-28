Отечественная новинка на пригородных маршрутах: Москва тестирует низкопольный КамАЗ-4290

В ближайшее время на дороги столичного региона выйдет новая модель общественного транспорта. Как сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице стартуют испытания автобуса среднего класса КамАЗ-4290.

Низкопольная машина, рассчитанная на перевозку до 70 пассажиров, будет протестирована в реальных условиях на одном из пригородных маршрутов в рамках совместного с областью транспортного проекта «Москва — область». По словам вице-мэра, представленные автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок.

Максим Ликсутов также заявил, что в перспективе власти планируют закупку таких машин для работы именно на пригородных направлениях Подмосковья. Таким образом, успешные испытания могут открыть дорогу для более масштабного внедрения отечественных автобусов КамАЗ в систему пригородных перевозок региона.