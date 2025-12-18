Отечественный аналог «Оземпика» запустят в продажу в еще одном российском регионе

Первый российский препарат для лечения ожирения в форме таблеток в ближайший месяц появится в аптеках Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале, пишет «ИА Время Н» .

Разработка препарата — важный шаг в развитии отечественной фармакологии. Производством инновационного лекарства занялась биофармацевтическая компания «Промомед» из Мордовии. Препарат создан на основе вещества семаглутид, которое изначально применялось для лечения сахарного диабета второго типа. Однако в последние годы его эффективность в снижении веса стала мировой сенсацией, породив высокий спрос и дефицит оригинальных зарубежных аналогов.

«Это все тот же аналог „Оземпика“, но теперь не шприц, а таблетированная форма», — пояснил специалист.

По словам Никонова, препарат будет поступать в продажу в трех дозировках: 3, 7 и 14 мг. Ключевое условие — отпуск исключительно по рецепту врача, что подчеркивает его статус серьезного лекарственного средства, а не биодобавки. Это важное предостережение для тех, кто, следуя трендам, может попытаться применять его бесконтрольно.

По данным из открытых источников известно, что препарат поступит также в другие крупные города, не исключая Москву и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что опасный тренд на микродозинг «Оземпика» захватил соцсети.