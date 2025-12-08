«Лечит все, от СДВГ до алкоголизма»: опасный тренд на микродозинг «Оземпика» захватил соцсети

Новый опасный тренд на микродозинг препарата «Оземпика» распространился в социальных сетях. Блогеры-биохакеры утверждают, что малые дозы средства способны излечить десятки состояний, однако врачи бьют тревогу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Препарат семаглутид, известный под брендами Ozempic, получил неожиданное применение в кругах сторонников альтернативной медицины (препорат также продается под торговыми марками «Rybelsus» и «Wegovy»). Вдохновленные историями популярных инфлюенсеров вроде Тайны Мур, тысячи пользователей ТикТока начали экспериментировать с микродозированием средства, изначально созданного для лечения диабета и контроля веса.

Адепты метода уверяют, что крошечные дозы лекарства якобы творят чудеса: обостряют ментальную концентрацию, лечат синдром дефицита внимания, снижают тягу к алкоголю и даже борются с бесплодием. Сотни видео с личными экспериментами собирают миллионы просмотров, формируя иллюзию безопасности и эффективности.

Медицинское сообщество реагирует на этот вирусный тренд с крайней настороженностью. Специалисты напоминают, что семаглутид — серьезный рецептурный препарат с рядом побочных эффектов, включая панкреатит и проблемы с почками. Его действие на организм при долгосрочном микродозинге не изучено, а единственным доказанным эффектом остается влияние на уровень сахара в крови и аппетит. Врачи предупреждают, что такая практика самолечения может привести к тяжелым последствиям для здоровья, маскируя симптомы реальных заболеваний.

