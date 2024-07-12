Отечественный автомобиль задавил 15-летнего велосипедиста под Тулой

На дороге Богородицк — Епифань в Богородицком районе погиб молодой велосипедист. Он попал под колеса машины, сообщают Тульские известия со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Трагедия случилась 11 июля, вечером. Было установлено, что 38-летний водитель, управляющий «Лада Гранта», наехал на 15-летнего велосипедиста. Его двухколесный транспорт был с бензиновым мотором, за секунду до аварии он собирался развернуться.

Столкновение отечественной машины с велосипедистом оказалось смертельным: молодой человек получил серьезные травмы, спасти его уже не удалось.

Детали и обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в начале июля на трассе в Мособласти произошла авария, жертвой которой стал сотрудник полиции.