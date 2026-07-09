Отель не совпал с картинкой? Депутат сказал, как заставить турфирму заплатить
Депутат Тарбаев: если гостиница не совпадает с фото, то деньги можно вернуть
Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в беседе с Life.ru разъяснил, как туристам добиться возврата денег, если отель не соответствует фотографиям и описанию при бронировании. По его словам, первым делом нужно зафиксировать несоответствия при въезде, составить акт на ресепшене или пригласить гида для урегулирования проблем. Если же номер входил в турпакет, ответственность за несоответствие несет туроператор, получивший оплату за весь комплекс услуг.
Тарбаев уточнил, что в такой ситуации турист вправе требовать компенсацию именно с туроператора. После возвращения домой можно подать письменную претензию турагенту с приложением всех доказательств заселения в ненадлежащие условия или обратиться в суд.