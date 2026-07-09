Отель не совпал с картинкой? Депутат сказал, как заставить турфирму заплатить

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в беседе с Life.ru разъяснил, как туристам добиться возврата денег, если отель не соответствует фотографиям и описанию при бронировании. По его словам, первым делом нужно зафиксировать несоответствия при въезде, составить акт на ресепшене или пригласить гида для урегулирования проблем. Если же номер входил в турпакет, ответственность за несоответствие несет туроператор, получивший оплату за весь комплекс услуг.