Отель в Анапе объяснил, почему туристам пришлось жить без света и воды
Фото: [©Виталий Тимкив/РИА Новости]
Представительница отеля в Анапе, где постояльцы жили без воды и света, прокомментировала инцидент. Подробности рассказало РИА Новости.
Гости четырехзвездочного отеля Sunrise Park Hotel пожаловались на то, что им пришлось несколько дней жить без электричества, кондиционеров и воды. Когда постояльцам надоела ситуация, они обратились в полицию. Сотрудница отеля рассказала, что света действительно не было, также не работали горки и бассейн, но причина не в халатности заведения, а в проблемах на городской подстанции. Сейчас, по ее словам, отель работает в обычно режиме.
Полиция все равно начала проверку из-за происшествия. По данным ведомства, отсутствие водопроводной воды и горячего питания принесло неудобство постояльцам, предполагается, что менеджеры заведения проигнорировали требования обеспечить людей удобствами.