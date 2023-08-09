Отель в Анапе объяснил, почему туристам пришлось жить без света и воды

Гости четырехзвездочного отеля Sunrise Park Hotel пожаловались на то, что им пришлось несколько дней жить без электричества, кондиционеров и воды. Когда постояльцам надоела ситуация, они обратились в полицию. Сотрудница отеля рассказала, что света действительно не было, также не работали горки и бассейн, но причина не в халатности заведения, а в проблемах на городской подстанции. Сейчас, по ее словам, отель работает в обычно режиме.

Полиция все равно начала проверку из-за происшествия. По данным ведомства, отсутствие водопроводной воды и горячего питания принесло неудобство постояльцам, предполагается, что менеджеры заведения проигнорировали требования обеспечить людей удобствами.