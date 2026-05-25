Отель в Балашихе номинировали на премию «Туризм Будущего»

Отель 3A Балашиха стал номинантом на Международную премию «Туризм Будущего». Об этом сообщил оргкомитет форума и премии «Туризм Будущего» при поддержке АНО «Российская система качества» (Роскачество).

Премия «Туризм Будущего» ориентирована на выявление и тиражирование лучших практик устойчивого развития туризма. Участие в премии и присутствие региональных проектов среди номинантов и победителей напрямую влияет на инвестиционную привлекательность территории и ее позиции в профильных федеральных рейтингах.

В рамках премии предусмотрена специальная номинация «Регионы России. Лучшие практики устойчивого развития туризма» для органов исполнительной власти субъектов РФ и профильных комитетов. Номинация оценивается по объективным критериям: экология, кадры, управление, культурное наследие, работа с сообществами, информационная поддержка отрасли.

Подробная информация на сайте премии.

Также 27 мая в 10.00 мск состоится конференция «Инклюзия в туризме». Присоединиться к ней можно по этой ссылке.