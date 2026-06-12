Отель заменили на дешевый, водитель грубил, автобус опоздал: пермяки отсудили 167 тысяч за тур в Астану

Жители Перми остались недовольны качеством новогодней поездки в Астану и обратились в суд. Как сообщает Ura.ru , стоимость тура составляла 34,4 тысячи рублей, однако реальная организация путешествия, по словам клиентов, заметно отличалась от обещаний турфирмы «Туры вкайф». Суд встал на сторону туристов и обязал компанию выплатить более 167 тысяч рублей.

Главной проблемой стало опоздание автобуса, из-за чего группа не смогла полностью выполнить запланированную экскурсионную программу. Кроме того, туристов разместили не в заявленной гостинице, а в другом, более дешевом отеле. Недовольство вызвала и внезапная замена автобуса — пассажиры лишились возможности ехать рядом со своими спутниками, так как заранее выбранные места оказались заняты.

Отдельные претензии касались поведения водителя: туристы утверждали, что он грубо общался с пассажирами, запрещал закрывать шторки, игнорировал просьбы об остановке и не довез группу до Челябинска, хотя это было предусмотрено программой путешествия.

В суде представитель компании подтвердил факт замены автобуса, однако заявил, что ответственность за это лежит на стороннем перевозчике. Тем не менее суд признал требования туристов обоснованными. В итоговую сумму в размере 167 тысяч рублей вошли возврат стоимости тура, компенсация морального вреда и штрафные санкции.