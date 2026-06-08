Отельер назвал бизнес-зал «главным разочарованием» обновленного Ленинградского вокзала

По его оценке, зал ожидания для премиальных пассажиров стал примерно вдвое меньше прежнего — тесным, неудобным и визуально перегруженным. Он выразил недоумение, как при столь масштабных инвестициях в реконструкцию вокзала можно было настолько неудачно спроектировать пространство для бизнес-класса.

Отдельно Теймурханлы раскритиковал санитарные комнаты: их в зале всего две, на входе скапливаются очереди, а сами кабинки настолько компактные, что переодеться перед поездкой практически невозможно — крючки для одежды отсутствуют, и вещи приходится держать в руках. В целом сам вокзал он оценил положительно, но бизнес-зал, по его словам, пока выглядит как досадная и совершенно необъяснимая ошибка всего проекта.