Отельер назвал бизнес-зал «главным разочарованием» обновленного Ленинградского вокзала
Турист назвал бизнес-зал «главным разочарованием» Ленинградского вокзала
Петербургский отельер Юнис Теймурханлы поделился впечатлениями от обновленного Ленинградского вокзала в Москве и назвал бизнес-зал «главным разочарованием» всей реконструкции. Своими наблюдениями он поделился в соцсетях.
По его оценке, зал ожидания для премиальных пассажиров стал примерно вдвое меньше прежнего — тесным, неудобным и визуально перегруженным. Он выразил недоумение, как при столь масштабных инвестициях в реконструкцию вокзала можно было настолько неудачно спроектировать пространство для бизнес-класса.
Отдельно Теймурханлы раскритиковал санитарные комнаты: их в зале всего две, на входе скапливаются очереди, а сами кабинки настолько компактные, что переодеться перед поездкой практически невозможно — крючки для одежды отсутствуют, и вещи приходится держать в руках. В целом сам вокзал он оценил положительно, но бизнес-зал, по его словам, пока выглядит как досадная и совершенно необъяснимая ошибка всего проекта.