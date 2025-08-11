Отели Аляски переполнились на фоне новостей о возможной встрече Путина и Трампа

Крупнейший город Аляски Анкоридж столкнулся с беспрецедентным наплывом гостей перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Как сообщила RT сотрудница туристической отрасли штата Ирина Дергулева, все отели города полностью забронированы на период 14–16 августа.

Анкоридж традиционно пользуется популярностью у туристов летом, но нынешний ажиотаж явно связан с предстоящими переговорами лидеров двух стран.

«Все номера распроданы. Я сама смотрела места на 14—16 августа. Это обычная практика в сезон, когда с гостиницами напряженка, но чтобы было почти везде все сдано... Я за свои годы тут не видела ещё такого», — сказала Дергулева.

Аляска, являющаяся оплотом республиканцев, с энтузиазмом встречает подготовку к саммиту. Местные жители, в большинстве своем поддерживающие Трампа, негативно относятся к протестным акциям и нежелательным элементам.

Организаторы встречи пока не раскрывают детали программы переговоров. По предварительным данным, они могут состояться уже в пятницу, 15 августа. При этом Дональд Трамп неожиданно заявил о визите в РФ.