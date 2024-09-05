Отец девочки-вундеркинда Тепляковой избил пенсионерку в Москве

СМИ сообщили, что отец Алисы Тепляковой, которая поступила в МГУ в возрасте девяти лет, набросился на медсестру военного госпиталя на площадке. Пострадавшая рассказала об этом РЕН ТВ.

По словам женщины, она прогуливалась с годовалым ребенком на детской площадке. Тогда малыш встретился с оравой Тепляковых. В ходе игры кто-то из них обкидал внука пострадавшей песком. Та сделала замечание, но это привело к конфликту уже с родителями.

«Вызвали папу. Папа на меня набросился с кулаками… он меня уронил и начал пинать, и своим детям сказал, чтобы они тоже пинали, что и произошло», — рассказывает медсестра.

Удар пришелся в висок, внук плакал, ситуация накалялась. Предположительно, Тепляков, вырвал у женщины мобильник, когда она пыталась позвонить в полицию. С трудом это удалось сделать, а при разбирательствах мужчина стал всячески оказывать давление на пострадавшую. Угрозы не сработали: полиция осталась с разгневанным отцом, а женщина отправилась в травмпункт.

Сам Тепляков и его семья пока не комментировал скандал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге муж после скандала с женой поджег квартиру с ребенком.