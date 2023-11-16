Отец и сын из Щелкова вместе отправились на СВО

Отец и сын из подмосковного городского округа Щелково вместе отправились в зону проведения специальной военной операции.

Так, Виталий и Сергей Банниковы вместе пришли в военкомат для заключения контракты с Минобороны РФ.

Мужчины будут служить в элитном полу Подмосковья. Члены их семьи приняли желание защищать Родину. Оба из них имеют отличную физическую и техническую подготовку.

«Это пример патриотизма, который воспитывается в семье и передается из поколения в поколение. Достойный поступок отца и сына, которые вместе решили встать на защиту Отечества. Наши войны могут спокойно нести службу, зная, что мы сделаем все, чтобы семья была обеспечена всем необходимым», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Банников старший работает учителем физкультуры и имеет большой стаж в этой профессии. Его место в школе останется за ним до его возвращения со специальной военной операции.