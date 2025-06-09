Визит отца предпринимателя на «Форум будущего — 2050» начался с неожиданных открытий, полностью изменивших его представления о России.

Первым сюрпризом стал аэропорт Шереметьево, который Маск-старший ожидал увидеть «унылым и уставшим», но вместо этого обнаружил современный терминал с безупречной чистотой. Скорость прохождения таможенного контроля и вежливость персонала, говорящего по-английски, также поразили гостя.

Спонтанная экскурсия на Красную площадь и размещение в легендарном отеле «Метрополь» стали для бизнесмена настоящим откровением. По его словам, особенно поразили интерьеры с мраморными колоннами и хрустальными люстрами, которые заставили его ощутить себя героем фильма.

Знакомство с русской кухней стало отдельным приключением. В уютном кафе у Красной площади Маск попробовал классический борщ и котлеты с пюре, которые оказались не только вкусными, но и дешевыми по мерками Запада. По словам Маска-старшего, это 1500 рублей против 50 евро за аналогичное блюдо в Лондоне.

«Везде чисто, ни мусора, ни граффити, что меня удивило, — в Йоханнесбурге такого порядка нет», — признался Маск.

По словам Эррола, он ожидал увидеть застрявший в прошлом город, но он оказался динамичным, с искренними и вежливыми людьми, а также потрясающей архитектурой.

Ранее сообщалось, что в Госдуме объяснили визит Маска-старшего в Россию.