В Госдуме раскрыли тайный смысл визита отца Маска в Россию

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Газетой.Ru» предположил , зачем Эрролу Маску, отцу известного предпринимателя, понадобилось приезжать в Россию на самом деле.

Визит Эррола Маска — отца американского предпринимателя Илона Маска на «Форум будущего — 2050» в Москву вызвал оживленные дискуссии в политических кругах. По словам парламентария Арефьева, это могло быть некоей разведкой перед более масштабными проектами. Депутат при этом скептически оценил ее потенциал для улучшения отношений между Россией и США после визита Маска-старшего.

«Скорее всего, [Илон] Маск хочет показать свое значение перед Трампом. Не знаю, удастся ему это сделать или нет, какие меры он предпримет, будут ли они корреспондироваться с мерами Трампа. Я думаю, что [визит Эррола Маска] не лишний, пусть он будет», — сказал депутат.

Напомним, что Маск-старший приехал в РФ на фоне охлаждения отношений между Маском-младшим и администрацией Дональда Трампа. Предполагают, что выпад со стороны предпринимателя — это попытка показать независимость и глобальные возможности влияния на общественность.

Ранее Илон Маск прокомментировал свои скандальные высказывания в адрес Дональда Трампа.