Отец на СВО, а его сын погиб в «роддоме смерти»: матери со слезами говорят о произошедшем в Новокузнецке

Трагические события в родильном отделении Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 обрастают подробностями. RT опубликовал интервью с матерями, чьи новорожденные дети скончались в учреждении в период с 4 по 12 января. Их истории, при всей разности обстоятельств родов, демонстрируют схожие черты: первоначальная борьба за жизнь младенцев, периоды кажущегося улучшения, а затем — стремительное ухудшение состояния и смерть. Следствие рассматривает эти случаи в рамках уголовного дела о халатности и причинении смерти по неосторожности; задержаны главный врач и исполняющая обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных.

Одна из собеседниц издания, 32-летняя Наталья К., родила дочь Варвару на 27-й неделе с весом 910 граммов. После сложного старта и курса лечения девочка, по словам матери, начала набирать вес и дышать самостоятельно. Однако 10 января ее состояние резко ухудшилось, и на следующий день ребенок умер. Наталья задается вопросом о причине новой инфекции у изолированного пациента реанимации.

22-летняя Ксения Ч. поступила в роддом в срок, с переношенной беременностью. Ее доношенный сын, по ее словам, родился без признаков дыхания и с непульсирующей пуповиной, после чего был немедленно забран на реанимацию. Диагнозы менялись от асфиксии до пневмонии и сепсиса. 3 января у младенца была зафиксирована гангрена, а в ночь на 4 января он скончался.

История Ульяны Б., ожидавшей дочь после троих сыновей, завершилась гибелью ребенка после экстренного кесарева сечения на 34-й неделе из-за отслойки плаценты. Женщина отмечает, что выбрала этот роддом сознательно, несмотря на отзывы, из-за информации о сильном отделении реанимации. Тело девочки родителям не отдали — идет экспертиза.

«Дети пока не понимают всей глобальности происходящего. Не то чтобы напуганы, но не радостные. Они ждали сестренку домой», — говорит Ульяна.

Еще одна пациентка, Алена Р., чей муж находится в зоне СВО, также потеряла ребенка и, по словам родных, пребывает в шоковом состоянии.

Несколько собеседниц отмечали, что оказались в новокузнецком роддоме вынужденно, из-за закрытия ближайшего родильного отделения в городе Осинники более двух лет назад. Это создает дополнительную нагрузку на оставшиеся учреждения и ограничивает выбор для пациенток из небольших населенных пунктов. В настоящее время следствие устанавливает, стала ли цепочка врачебных решений и организация медицинского процесса в отделении причиной гибели младенцев.

