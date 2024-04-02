Отец напавшего на «Крокус» Мирзоева заявил, что его сын не был религиозен

Отец одного из главных фигурантов дела о теракте «Крокус Сити Холле», Далерджона Мирзоева* рассказал, что его сын не был активным верующим, не ходил в мечеть и никогда не читал Коран. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ruptly.

Отец одного из вероятных исполнителей теракта рассказал, что за два дня до нападения Мирзоев звонил матери и сообщал о скором возвращении в Таджикистан. Тогда он объяснил это отсутствием работы, которую искал в Новосибирске. Именно там мигрант был зарегистрирован изначально.

В Америке связывают теракт в Красногорске с действием афганского филиала «Исламского государства»**. Это предполагает и религиозный подтекст нападения. Однако отец Мирзоева в эту версию не верит. По его словам, сын молился «когда хотел», не ходил в мечеть и даже не читал Коран.

Напомним, что среди арестованных уже четыре вероятных исполнителей теракта. Всего по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» проходят 11 человек, среди которых пособники террористов. Организаторов нападения еще разыскивают, но полагают, что к этому приложили руку кураторы из Киева.

Ранее юрист рассказала, что грозит дагестанским пособникам террористов «Крокуса».

*Росфинмониторингом внесены в список террористов и экстремистов

**запрещенная террористическая организация в России