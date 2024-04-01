Организаторов накажут: что грозит дагестанским пособникам террористов «Крокуса»

В Дагестане сотрудники спецназа задержали троих боевиков, причастных к массовому убийству людей в подмосковном «Крокусе» и готовивших новые теракты. В их квартирах в Махачкале и Каспийске найдено стрелковое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

По предварительным данным, подозреваемые финансировали террористов «Крокуса», а после нового теракта должны были покинуть Россию.

Юрист Алла Георгиева рассказала, какое наказание грозит боевикам.

«Люди, которые каким-то образом помогают совершить преступление или его скрыть, называются соучастниками. Эти лица также несут уголовную ответственность, но какой она будет, зависит от характера и степени фактического участия каждого в совершении преступления. Наверняка, если задержанные лица финансировали исполнителей, то их роль в совершенном и готовящемся преступлениях организаторская», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

УК РФ, продолжила она, предусматривает аналогичную ответственность, как и исполнителям, только со ссылкой на 33 статью. Сейчас следствие будет выяснять вовлеченность каждого из четверых задержанных и их активность, смягчающие и отягчающие обстоятельства в отношении каждого из них.

«Примерно им может быть назначен срок лишения свободы до 20 лет, так как совершено преступление группой лиц по предварительному сговору», — заключила эксперт.

Ранее политолог предложил изменить Telegram после теракта в «Крокусе».