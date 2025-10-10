Отец устроил недетские разборки с обидчиками сына в школе

В Приморском крае произошел серьезный инцидент с участием взрослого мужчины и подростков. После задержания подозреваемого правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на УМВД России по Приморскому краю.

Конфликт разгорелся на школьной территории в Большом Камне. По предварительной информации, 42-летний местный житель пришел в школу выяснять отношения с обидчиками своего сына.

Во время столкновения с группой подростков мужчина применил физическую силу, нанеся нескольким школьникам телесные повреждения. Затем он использовал газовый баллончик, распылив его содержимое. В результате этих действий пострадало несколько несовершеннолетних.

После произошедшего гражданин покинул место событий на личном автомобиле. Полиции потребовалось некоторое время, чтобы найти и задержать его. Сейчас проводится проверка, в рамках которой будет определена тяжесть причиненного вреда здоровью детей.

Ранее пьяный военный изрезал женщину ножом ради сережек.