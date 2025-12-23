Отец устроил скандал на утреннике при детях из-за равнодушия Деда Мороза

На новогоднем утреннике отец троих детей Данил, впервые попавший на праздник к среднему сыну, стал свидетелем ситуации, когда его ребенок не получил обещанного подарка. В интервью RT Данил подчеркнул, что дело было не в материальной ценности сувенира, а в грубом нарушении самих правил детской сказки.

После вопроса мальчика о подарке к аниматору в костюме Деда Мороза тот просто молча отвернулся, оставив дошкольника в слезах. Ребенок долго плакал, а главный герой праздника так и не подошел к нему, чтобы утешить. Отец троих детей Данил, некогда потерявший одного ребенка до рождения, особенно остро воспринял эту детскую боль от равнодушия взрослого, наряженного символом добра.

«Понимаете, этот аниматор мог сказать: «Сынок, извини, я забыл твой подарок. Ну понимаешь, я же пенсионер. Я старый стал, я не могу всех запомнить». И сказать: «Давай я к тебе приду, под ёлочку положу тихо», — сказал Данил.

Финальную точку в истории поставил неожиданный поступок другого малыша, который, вероятно, отдал свой подарок.

«И тут откуда ни возьмись как будто какой-то, знаете, гномик. Подходит маленький мальчик и говорит: «Держи, не плачь. Это тебе от Деда Мороза»... Я понимаю: в нем добра больше, чем на всём земном шаре», — заключил Данил.

Этот жест сверстника, поделившегося своим подарком, стал настоящим спасительным чудом, которое профессиональный артист создать не сумел.

Впрочем, по первоначальной информации, отцу якобы предлагала подарок одна из родительниц, но он отреагировал агрессивно.

Ранее сообщалось, что предприимчивый Дед Мороз пытался обложить данью туристов в центре Анапы.