Предприимчивый Дед Мороз пытался обложить данью туристов в центре Анапы

Мужчина, облачившись в костюм Деда Мороза, «оккупировал» популярную фотозону с новогодней инсталляцией на Театральной площади и начал предлагать прохожим и туристам платные фотосессии. При этом, как выяснили полицейские, наблюдавшие за его активностью, предприимчивый «волшебник» вводил людей в заблуждение, заявляя, что праздничная конструкция, установленная за счет городского бюджета, является его частной собственностью, и потому бесплатно фотографироваться у нее нельзя.

После сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов доставили самозваного Деда Мороза в отдел, где в отношении его составили административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Собранные материалы направлены в суд для принятия решения, которое, скорее всего, обернется для нарушителя штрафом.

Напомним, что использование публичных городских объектов, установленных на бюджетные средства, для частного коммерческого обогащения без соответствующего договора и разрешения администрации является прямым нарушением закона.

Ранее в Госдуме назвали россиян, играющих «Тайного Санту», обезьянами.