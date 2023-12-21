«Откатываемся в каменный век»: Лайма Вайкуле снова раскритиковала россиян

Звезда уехала в Латвию в 2022 году и с тех пор сыпет в сторону РФ и ее жителей оскорблениями.

Артистка заработала бешеную популярность и солидные гонорары в России, однако уехала и отвернулась от поклонников.

По словам Вайкуле, все стали «откатываться в каменный век». Она считает, что в России все возвращается в советское время. Отметила артистка это в негативном ключе, хотя именно во времена СССР получила известность и народную любовь, пишет издание «Утро.ру».

Известно, что в ноябре 2024 года Лайма Вайкуле собирается устроить тур. В рамках него она заедет на Кипр и в Америку. Судя по выражениям певицы, в гости к россиянам она не заедет.