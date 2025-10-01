Отказ от шестидневки и начало уроков в 9:00: депутаты Госдумы подарят школьникам сон и дополнительный выходной

Фото: [ Учебный класс в новой начальной школе гимназии №7 им. Д.П. Яковлева в Красногорске/Медиасток.рф ]

Депутаты фракции во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект, устанавливающий единый для всех школ страны режим: начало занятий не ранее 9:00 утра и обязательная пятидневная учебная неделя.

Поправки планируется внести в статью 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Как указано в сопроводительных материалах, главной целью нововведений является забота о здоровье учащихся, создание условий для их творческого развития и укрепление семейных ценностей.

Отдельным пунктом документа регламентируется проведение в выходные и праздничные дни мероприятий внеучебного характера — спортивных, культурных и воспитательных. Подчеркивается, что такие события не являются частью обязательной программы и проходят в свободном, нестандартном формате.

Ранее сообщалось о том, что председатель ГД Вячеслав Володин выступил с предложением вернуться к рассмотрению вопроса нагрузки на учеников.