Отказались от таблеток ради копеек: в Туве льготники возвращают право на бесплатные препараты

В Республике Тыва 246 человек, ранее отказавшихся от бесплатного лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной компенсации, решили восстановить право на получение препаратов за счет государства. Как отмечают в системе здравоохранения региона, среди них 201 человек имеют инвалидность и еще восемь — дети-инвалиды.

Число федеральных льготников в Туве продолжает расти: если в 2025 году в регистре состояли 32 152 человека, то сейчас их уже 35 938. При этом 19 191 гражданин отказался от натуральной формы льгот в пользу денежной выплаты. Специалисты напоминают, что большинство получателей — пациенты с хроническими заболеваниями, включая онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные патологии, которые требуют постоянного приема дорогостоящих препаратов.

По словам экспертов, отказ от бесплатных лекарств чаще всего связан с желанием самостоятельно приобретать медикаменты, однако размер ежемесячной компенсации составляет всего 1400,7 рубля, тогда как средняя стоимость курса лечения превышает шесть тысяч рублей в месяц, а в отдельных случаях цена инновационной терапии, предоставляемой государством бесплатно, может достигать десяти миллионов рублей в год. В Министерстве здравоохранения Тувы подчеркивают, что многие решения об отказе принимаются необдуманно и в дальнейшем приводят к ухудшению состояния пациентов, поскольку расходы на препараты полностью ложатся на самих граждан.

Восстановить право на бесплатное лекарственное обеспечение можно до 1 октября текущего года, подав заявление в отделение Пенсионного фонда России по Республике Тыва, через МФЦ или портал Госуслуг. Право на получение льгот в натуральной форме начнет действовать с 1 января следующего года.