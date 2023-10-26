«Отказывают почки»: подростку, попавшему сразу под два поезда в Подмосковье, стало хуже
Потерявшего ноги после столкновения с электричками подростка перевезли в Химки
Фото: [Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области]
История 16-летнего Тимура М. взбудоражила все Подмосковье. Перебегая железнодорожные пути на станции «Реутов», он попал сразу под две электрички, в результате чего лишился обеих ног и получил множественные травмы. Ему удалось выжить, но, как нам удалось выяснить, сейчас ситуация стала тяжелее.
После трагического ЧП подростка ввели в искусственную кому. Жители Балашихи сплотились как никогда и собирали деньги на лечение юноше.
Однако по сообщениям кураторов, которые собирают помощь Тимуру, его состояние ухудшилось.
«Отказывают почки. В экстренном порядке его переводят в Химкинскую детскую больницу. Для перевода задействована санавиация», — написали в группе помощи кураторы.
По их словам, с мальчиком теперь будет работать лучшая команда реаниматологов, привлеченных к его транспортировке.
Близкие к ситуации источники утверждают, что Тимура уже доставили в Химкинскую областную больницу. Официальной информации о состоянии подростка и его дальнейшем лечении пока не поступало.
Ранее мы рассказывали, как жители Подмосковья молятся за выздоровление Тимура.