«Отказывают почки»: подростку, попавшему сразу под два поезда в Подмосковье, стало хуже

История 16-летнего Тимура М. взбудоражила все Подмосковье. Перебегая железнодорожные пути на станции «Реутов», он попал сразу под две электрички, в результате чего лишился обеих ног и получил множественные травмы. Ему удалось выжить, но, как нам удалось выяснить, сейчас ситуация стала тяжелее.

После трагического ЧП подростка ввели в искусственную кому. Жители Балашихи сплотились как никогда и собирали деньги на лечение юноше.

Однако по сообщениям кураторов, которые собирают помощь Тимуру, его состояние ухудшилось.

«Отказывают почки. В экстренном порядке его переводят в Химкинскую детскую больницу. Для перевода задействована санавиация», — написали в группе помощи кураторы.

По их словам, с мальчиком теперь будет работать лучшая команда реаниматологов, привлеченных к его транспортировке.

Близкие к ситуации источники утверждают, что Тимура уже доставили в Химкинскую областную больницу. Официальной информации о состоянии подростка и его дальнейшем лечении пока не поступало.

Ранее мы рассказывали, как жители Подмосковья молятся за выздоровление Тимура.