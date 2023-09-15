«Откладывать не стоит»: священник РПЦ рассказал, что и когда нужно делать, чтобы не умереть богохульником

В нынешние непростые времена все больше людей обращаются в православную веру. Но что делать тем, кто едва ли не полжизни провел в отрыве от церкви? Ответ на этот вопрос дал иерей Филипп Ильяшенко, священник Николо-Кузнецкого Храма.

По словам клирика, в любом возрасте человек способен получить искупление и спасение, если изменит свою жизнь. Главное — искреннее желание.

«Прийти к Богу никогда не поздно. Хоть в младенческом возрасте, хоть в преддверии последнего вздоха — это всегда вовремя. Но если намерение уже появилось, откладывать его не стоит. Например, великий русский писатель Лев Толстой, он же великий богохульник, пытался в старости обратиться в веру. Однако его окружение не пропустило монаха к уже немощному на тот момент классику. Так он и умер богохульником», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Начинать нужно с общения со священником, он расскажет о дальнейших действиях и наставит на путь истинный. Например, к нему можно подойти во время вечерней службы, но и днем в церкви есть дежурные священники.

«Можно договориться об исповеди, а если есть силы и возможность — сразу начать читать Евангелие (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна). Так человек подкрепит намерение прийти к Богу знаниями. Кроме того, существует масса полезной литературы. Я бы выделил «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина и «Таинство Божественной любви» епископа Пантелеимона Шатова. Очень глубокие и практичные книги, содержат советы о том, как идти на исповедь», — пояснил иерей.

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