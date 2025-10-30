Отключение воды и тепла должникам без решения суда предложили запретить

В России рассматривается инициатива о запрете отключения должников от услуг ЖКХ без судебного решения. Мера направлена на защиту граждан от возможного произвола управляющих компаний, сообщает « Пятый канал ».

По действующему законодательству поставщики воды, тепла и электроэнергии имеют право приостанавливать подачу ресурсов при наличии задолженности. Однако накопление долгов нередко связано не с безответственностью жильцов, а с временной потерей работы или другими объективными обстоятельствами. Присутствие суда как третьей стороны обеспечивает законность действий коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает также возможность предоставления единовременной субсидии на приобретение жилья. Размер выплаты может достигать 70% от стоимости недвижимости. Получить ее смогут граждане, относящиеся к льготным категориям, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основанием для признания служит отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади квартиры учетной норме, проживание в аварийном доме или наличие тяжелого хронического заболевания у членов семьи.

Ранее сообщалось, что в России установят стандарты страхования общего имущества в многоквартирных домах.