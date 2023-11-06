«Откололся»: экс-протодиакон Кураев сбежал из России в День народного единства

Лишенный ранее Патриархом Кириллом священного сана протодиакон Андрей Кураев покинул Россию и отправился в Европу. Об этом он сам проинформировал общественность в собственном блоге в «Живом журнале».

В качестве подтверждения своего исхода из России Кураев запостил фото с чемоданами.

«Забавно вышло: откололся в День народного единства», — написал Кураев.

На этом экс-протодиакон не остановился и уже в следующей публикации посетовал на трудности переезда в другую страну, добавив, что намерен якобы осесть в Праге.

Напомним, бывшего клирика РПЦ отлучили от церковного служения в апреле нынешнего года за ряд провокационных заявлений в СМИ и постов в соцсетях. Такое решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.