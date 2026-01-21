«Откройте, это свои!»: видео переговоров пожарных с испуганной бабушкой покорило чаты Балашихи

В Балашихе спасатели справились с нестандартной ситуацией, где главной угрозой оказалась не стихия, а человеческий страх. Вечером 21 января по адресу на Московской улице произошло задымление в квартире пожилой женщины. Несмотря на оперативное прибытие пожарного расчета, доступ в помещение был закрыт — хозяйка, охваченная паникой, физически не могла подойти к двери. Об этом сообщает REGIONS .

Инцидент начался с сигнала от соседей, почувствовавших на лестничной клетке сильный запах гари. Как позже установили специалисты, причиной задымления стало короткое замыкание в электросети в коридоре квартиры № 137. Открытого пламени не возникло, но по действующему регламенту спасатели обязаны были войти в помещение для полной проверки и исключения скрытых очагов возгорания.

Основной сложностью стала работа с психическим состоянием пенсионерки. Испуг от дыма в собственной квартире и вида машин с мигалками привел к острому стрессу. Переговоры пришлось вести через окно: один из пожарных вышел на общий балкон и начал диалог с женщиной, которая отвечала ему из кухни. Этот момент попал на видео очевидцев. Спасателям потребовалось время, чтобы спокойными и четкими инструкциями убедить хозяйку в безопасности их действий и необходимости открыть дверь.

«Наши пожарные просто молодцы. Настоящие профессионалы: и пожар потушат, и как психологи грамотно сработают. Бабушку тоже понять можно: дым в квартире, столько машин с мигалками на улице. Вполне естественно, что у нее началась паника», — комментируют пользователи сети.

Как отметили в Главном управлении МЧС России по Московской области, происшествие закончилось благополучно. После проникновения в квартиру специалисты подтвердили отсутствие пожара, обесточили поврежденную линию и провели проветривание. Никто не пострадал.

Эксперты советуют гражданам в подобных ситуациях по возможности сохранять спокойствие, слушать четкие указания прибывших специалистов и не блокировать им доступ, даже если страх велик. Оперативное взаимодействие значительно ускоряет ликвидацию любой угрозы и предотвращает возможные трагические последствия.

