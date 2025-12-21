Откровение гастроэнтеролога: этот дешевый напиток из СССР очищает кишечник за три дня

Специалист выделила несколько категорий напитков. В первую группу вошли ферментированные продукты, такие как кумыс, айран и тан, которые, по данным исследований, содержат штаммы лактобактерий, способствующие укреплению кишечного барьера. Во вторую группу включены напитки с пребиотическими волокнами: отвар корня цикория (не более 200 мл в сутки) и напиток на основе топинамбура.

Особое внимание Игнатьева уделила изученным растительным отварам. «Регулярное употребление несладкого отвара из плодов шиповника или ромашкового чая оказывает мягкое противовоспалительное действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что косвенно улучшает условия для жизни симбиотной микрофлоры», — отметила врач.

Эксперт привела данные метаанализа, опубликованного в 2023 году в журнале «Nutrients», согласно которому систематическое употребление клюквенного морса без добавления сахара (250-300 мл в день) способствует снижению численности условно-патогенных бактерий рода Proteobacteria в кишечнике. Для достижения устойчивого эффекта гастроэнтеролог рекомендует интегрировать такие напитки в рацион не менее чем на 8-12 недель.

Ранее диетолог Кабанов предупредил о том, что самая вредная конфета для детей в сладком подарке — леденцы.