«Открыл капот, черпанул ложкой»: пчелы в Люберцах создали улей прямо на машине
Россияне нашли применение рою пчел на капоте машины в Люберцах
Фото: [Социальные сети]
Пчелы в люберецком ЖК «Томилино» организовали улей прямо на капоте автомобиля. Кадры копошащихся на машине насекомых в социальных сетях опубликовали несколько местных сообществ.
Пользователи Сети активно предполагают, что могло стать причиной такого странного поведения пчел.
«Может, пчелиная матка просто в автомобиль как-то залетела?»; «Кто-то сладкой газировки плеснул на стекло»; «Очевидно, что выкашивание травы в городе под ноль ни к чему хорошему не приведет. Многие насекомые исчезли, у других сбои поведения или неконтролируемый рост численности. Например, как у древесных клопов, которыми окна облеплены у многих», — рассуждают россияне в комментариях.
Также юзеры шутят над ситуацией.
«Зато за медом ходить никуда не надо. Открыл капот, черпанул ложкой и дальше поехал»; «Для водителя фраза «тебе здесь медом намазано» заиграла новыми красками», — иронизируют пользователи.
Ранее москвичи пожаловались на «нашествие» непонятных насекомых.