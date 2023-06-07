«Открыл капот, черпанул ложкой»: пчелы в Люберцах создали улей прямо на машине

«Может, пчелиная матка просто в автомобиль как-то залетела?»; «Кто-то сладкой газировки плеснул на стекло»; «Очевидно, что выкашивание травы в городе под ноль ни к чему хорошему не приведет. Многие насекомые исчезли, у других сбои поведения или неконтролируемый рост численности. Например, как у древесных клопов, которыми окна облеплены у многих», — рассуждают россияне в комментариях.