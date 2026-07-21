Открыл рюкзак сам — уже не жалуйся: юрист сказал, когда ГИБДД может досмотреть пассажира
Юрист Манько: ГИБДД вправе проверять пассажира при наличии законных оснований
Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» разъяснил, в каких случаях сотрудники ГИБДД вправе проверять пассажиров автомобиля. По его словам, для этого необходимы законные основания — например, подозрение в совершении правонарушения или нахождение человека в розыске.
Инспектор обязан представиться, показать удостоверение и назвать причину проверки. Если пассажир добровольно открывает рюкзак или сумку, это считается согласием и не требует протокола и понятых. Для принудительного досмотра нужны двое незаинтересованных понятых либо видеозапись, составление протокола на месте, а также право внести в него замечания до подписания.