Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » разъяснил, в каких случаях сотрудники ГИБДД вправе проверять пассажиров автомобиля. По его словам, для этого необходимы законные основания — например, подозрение в совершении правонарушения или нахождение человека в розыске.

Инспектор обязан представиться, показать удостоверение и назвать причину проверки. Если пассажир добровольно открывает рюкзак или сумку, это считается согласием и не требует протокола и понятых. Для принудительного досмотра нужны двое незаинтересованных понятых либо видеозапись, составление протокола на месте, а также право внести в него замечания до подписания.