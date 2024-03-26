Открыли свои объятия: дети из Белгородской области благодарны округу Клин за гостеприимный прием

Глава городского округа Клин Алена Сокольская лично узнала у юных белгородцев, нравится ли им гостить в детском оздоровительном центре «Горизонт».

В клинском лагере «Горизонт» разместилось почти 100 ребят из Белгорода в возрасте от семи до 16 лет. Юные белгородцы довольны абсолютно всем, но больше всего положительных отзывов они оставили о вкусном питании.

Ребят кормят пять раз в день. Есть перечень предложенных блюд, поэтому ежедневно они вправе самостоятельно составлять собственное меню. Лагерь «Горизонт» был удостоен звания одного из лучших учреждений в России по итогам 2023 года. Для ребят созданы комфортные условия проживания в обустроенных номерах.

Однако городской округ Клин беспокоится не только о питании и условиях проживания. Важно, чтобы ребята, которые устали от бесконечных сообщений о ракетной опасности и обстрелов со стороны ВСУ, могли полноценно жить. Алена Сокольская рассказала им о возможностях муниципалитета, узнала об их предпочтениях.

Для юных белгородцев уже организовали занятия по танцам. В ближайшие дни дети смогут вернуться к занятиям в школе. В свободное время ребята будут самореализовываться и развивать свои таланты.

«Сейчас невероятно важно наполнить жизнь ребят позитивными эмоциями. Чтобы все страхи и тревоги остались позади, а в их жизни появилось место для музеев и театров, танцев и музыки, занятий спортом и увлечениями по интересам», — рассказала Алена Сокольская.

Гостям из Белгорода в Подмосковье рады все. При этом каждый осознает, что именно принудило ребят отправиться в путешествие.

«Там сейчас небезопасно. Продолжаются атаки на жилые районы. Опыт у нас есть, поэтому все вопросы организации нам понятны», — прокомментировал приезд жителей Белгорода в Подмосковье Губернатор региона Андрей Воробьев.

Городской округ Клин с радостью встречал всех, кто нуждался в помощи. За последние два года гостями стали жители Донбасса, Белгородчины, а также беженцы из Палестины, которые сумели покинуть опасные районы Сектора Газа при помощи РФ. Для всех обратившихся были созданы условия для приема и размещения. Когда ситуация в родных городах позволяла людям возвращаться домой, округ также помогал им в этом.

«Семьи пробудут у нас столько, сколько необходимо. Мы рядом», — заверил Губернатор региона.

Солидарна с данной позицией и Алена Сокольская.