Открыт сбор средств на завершение мемориального комплекса «Курская битва»

Стартовал сбор средств на завершение мемориального комплекса «Курская битва» — строительство второй и третьей очередей. Осуществить пожертвования можно путем перевода средств в Фонд развития Курской области.

Торжественное открытие Мемориального комплекса в поселке Поныри Курской области посетил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что значение Победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить.

Мемориальный комплекс рассчитан на огромную аудиторию. Он станет данью уважения тем поколениям, которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны и на чью долю выпали не менее трудные послевоенные годы восстановления страны из руин.

Правительством Курской области продолжается работа по созданию второй и третьей очередей Мемориального комплекса.