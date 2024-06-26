Открытие дороги и благоустройство территорий обсудили в ходе еженедельного объезда главы г.о. Павловский Посад

В ходе еженедельного объезда Павловского Посада главой городского округа Денисом Семеновым обсуждались вопросы открытия дороги на улице Кирова и благоустройство городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объезд начался с инспектирования строительства парка Зеленый узел. На сегодняшний день там ведутся работы по бетонированию дорожной сети, асфальтированию тротуаров, монтажу малых архитектурных форм на детской площадке, укладке тротуарной плитки и другие.

Кроме того, во время встречи с жителями улицы Гагарина обсудили беспокоящее их интенсивное автомобильное движение на дороге около домов. Была предложена инициатива по установке искусственных неровностей и дорожных знаков с целью обезопасить пешеходов. Глава муниципалитета пообещал, что работы выполнят в ближайшее время.

Также глава муниципалитета поручил заменить покрытие около трибун и раздевалок, указал на необходимость окоса территории, опиловки засохших деревьев и уборки поросли возле забора на Павлово-Покровском стадионе.

Проведена проверка дорожного ремонта на улице Кирова, где уже выполнены работы по укладке дорожного покрытия. Планируется, что до конца текущей недели будет заасфальтирован участок дороги протяженностью около двух километров.

Денис Семенов поручил благоустроить территорию в сквере Павлово-Покровцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также провести окос, убрать поросль и провести ямочный ремонт на придомовых территориях.