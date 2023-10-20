Открытие проекта «5 верст» состоится в Клину

Так, мероприятие состоится в парке Сестрорецкий. Участников будут ждать в 9:00 у амфитеатра. Предварительно нужно пройти регистрацию.

В рамках проекта «5 верст» еженедельно проводятся спортивные забеги на пять километров. Принять участие может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте 5verst.ru. Пробежать дистанцию можно более чем в сотне российских парках. Стоит отметить, что участникам не обязательно именно бежать, можно пройти обычным шагом или скандинавской ходьбой, с ребенком или даже с коляской.

Спортивное событие призвано не только популяризировать спорт, но и собирать единомышленников, которые могут совместно провести начало выходного дня.