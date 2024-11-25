Открытие Рождественских чтений масштабно прошло в Ленинском округе

Мероприятие посвятили важной теме — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

«В нашем быстро меняющемся мире важность образования трудно переоценить. Но образование должно быть не просто передачей знаний, это воспитание личности, формирование морали и духа. Речь идет о воспитании нового поколения, духовные основы — это тот фундамент, на котором строится будущее нашей страны», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

В пресс-службе поделились подробностями мероприятия. Так, почетными гостями стали управляющий Подольской епархией Русской Православной Церкви архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, Благочинный Видновского церковного округа Иеромонах Софроний Горохольский, старший преподаватель Сретенской духовной академии, писатель и протоиерей Олег Стеняев, священнослужители Подольской Епархии, директоры общеобразовательных организаций со своими представителями.

Подарком для гостей стал праздничный концерт, который прошел в завершении мероприятия. Творческие коллективы подготовили яркие номера, которые оставили положительные оклики у всех присутствующих.

На территории муниципалитета на регулярной основе проходят творческие конкурсы и педагогические советы, классные часы и просмотры кинофильмов с дальнейшей дискуссией об увиденном, родительские собрания и диспуты. Различные тематические мероприятия организовывают представители управления образования и Видновского благочиния. Они будут также проходить до конца декабря нынешнего года. Проект оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, на их патриотический дух и способствует культурному наследию.