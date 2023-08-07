Открытие третьей смены форума «Территория смыслов» состоялось накануне в Солнечногорске

«Смена «Помогать» – самая добрая смена форума. Именно вы первыми спешите на помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Вы – герои, на которых хочется равняться, те уникальные люди, ради которых хочется организовывать подобные мероприятия. Время показало, насколько труд волонтера бесценен, сколько труда вкладывает каждый из вас на благо общества», – приветствовал участников заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

Работа на форуме поможет участникам понять, как устроен некоммерческий сектор, что такое проектное мышление, научит разрабатывать собственные социальные инициативы. Мастером смены выступает Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

За несколько часов до официального открытия участники приступили к работе над проектированием решения социальных проблем. Вместе с экспертами форума они сфокусировались на обсуждении, анализе и поиске решений по пяти направлениям: человек, семья, общество, государство и страна.

Отмечается, что у каждой смены – свой символ: историческая личность, человек-созидатель, добившийся прорывных достижений в сфере своей профессиональной деятельности. Символом третьей смены выступает основательница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Смена «Помогать» проходит с 5 по 10 августа.