Открытие зимнего сезона состоялось в Воскресенске

В парках подмосковного городского округа Воскресенск стартовал зимний сезон. Так, 1-го декабря состоялось его открытие в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Теперь общественные пространства подмосковного муниципалитета радуют горожан и гостей Воскресенска сказочной атмосферой. А глава городского округа Алексей Малкин рассказал, где расположены главные символы наступающего Нового года: елка - на площади в усадьбе Кривякино, а на фонтанной площади работает резиденция Деда Мороза.

На входе в парк «Москворецкий» расположен баннер, на котором размещена информация о концепции оформления улиц Подмосковья этой зимой, а также ростовые куклы – хранители парка.

В рамках открытия зимнего сезона в Воскресенске состоялись мероприятия, были установлены зоны для фотографий, начали работу новогодние ярмарки.