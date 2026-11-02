Жителям Подмосковья в преддверии ледостава напомнили о правилах безопасности на водоемах

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Московской области в связи с приближением периода ледостава усилил патрулирование на водоемах и профилактическую работу.

К примеру, 31 октября спасатели провели патрулирование акватории Истринского водохранилища. В результате было выявлено одно нарушение и выписан штраф в размере ₽500. В ходе патрулирования жителям раздали информационные материалы и напомнили о правилах безопасности на воде. Также 31 октября и 1 ноября были проведены профилактические беседы с жителями и патрулирование акваторий рек Волги и Дубны.

Жителей призвали быть бдительными и внимательными на водоемах. Перед выходом на лед следует убедиться в его достаточной толщине и прочности. В случае обнаружения признаков опасности или необходимости оказания помощи нужно сразу же позвонить в службу «112».

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