Блогеры и артисты разогрели Москву перед «Звездами Хайпа»

В «Депо» Москвы прошло препати Премии «Звезды Хайпа»

Культура и спорт

Фото: [пресс-служба Русской Медиагруппа]

30 октября гастроквартал «Депо» на Лесной стал площадкой препати Премии «Звезды Хайпа». Сотни гостей пришли увидеть блогеров и артистов, чьи треки и ролики собирают миллионы просмотров. Об этом сообщает Русская Медиагруппа.

Сцена одной из главных молодежных площадок столицы объединила кумиров поколения. Яркими сетами публику зажигали Kamil KiKiDo, Бьянка, АКУЛИЧ, HOLLYFLAME, Мирослава и Злата Быковы, Максим Лутчак, AminKa и другие артисты — зал подхватывал каждый трек с первых минут.

Музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» и создатель проекта «Звезды Хайпа» Светлана Столповских отметила, что команда всегда шумно и ярко собирается перед премией в любимом «Депо». По ее словам, приятно видеть, как люди радуются встрече с блогерами, повторяют трендовые танцы и заряжаются искренней энергией. Продюсер добавила, что желающих стать частью проекта с каждым годом все больше.

Ведущие вечера — блогеры Саша Бударин и Деркус — держали настроение на максимуме: делились подробностями будущего шоу, подсказывали, как поддержать кумиров в голосовании, и разыгрывали среди гостей билеты на Премию. Получилась музыкальная вечеринка с интерактивами, объединившая треки нескольких поколений слушателей.

Блогер и музыкант Максим Лутчак, выступивший на препати и ставший одним из звездных ведущих Премии, признался, что уже настраивается и оттачивает импровизацию: Саша Бударин — сильный партнер, и нужно соответствовать планке. На экранах, по его словам, развернется настоящая битва поколений, так что зрителей ждет яркая искра и зрелищный диалог в прямом эфире.

Концерт в «Депо» дал старт обратному отсчету до масштабного шоу, которое пройдет 12 ноября в VK Stadium. Зрителей ждет концептуальное шоу: сцена превратится в Город Хайпа, где артисты примерят роли его жителей, а каждый номер станет узнаваемой жизненной зарисовкой.

Певица Бьянка заинтриговала публику: полгода она готовит экстравагантный сюрприз — удивлять будет не только на сцене, но и на ковровой дорожке. Необычной будет и награда: вместо привычных статуэток победителям вручат символичные табуретки — отсылку к первым детским выступлениям перед семьей и первым самостоятельным шагам.

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