Новая подстанция скорой помощи открылась в поселке Михнево округа Ступино

Новая подстанция скорой медицинской помощи открылась в поселке Михнево городского округа Ступино. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Площадь двухэтажного здания составляет 1,4 тыс. кв. метров. Подстанция рассчитана на одновременное дежурство пяти бригад. Здесь обустроили диспетчерскую, комнаты отдыха, столовую и учебный класс. На прилегающей территории построили гараж и автомойку.

«На службу скорой помощи традиционно ложится высокая нагрузка. Поэтому важно обеспечить медработникам комфортные условия для работы и отдыха, а также современное оснащение», - подчеркнул Забелин.

Он добавил, что за четыре года в Подмосковье открыли семь подстанций и пять постов скорой помощи. В текущем году все бригады обеспечили новыми планшетами. Также за три года число бригад в регионе выросло на 16%.

Повышение доступности экстренной медицинской помощи — важное направление нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения в регионе.