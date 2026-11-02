Директор Долиной обратился к СМИ и блогерам из-за волны хейта к певице

Директор 71-летней народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обратился к прессе, авторам каналов и пользователям Сети с призывом прекратить кампанию против певицы, передает РИА Новости.

По его словам, хейт в адрес певицы длится почти год и уже вышел за рамки профессиональной этики. Пудовкин подчеркнул, что часть медиасообщества ведет себя недостойно по отношению к Долиной.

Он напомнил, что артистка стала жертвой мошенников, что подтвердили правоохранительные и судебные органы. Однако, по словам Пудовкина, вместо сочувствия Долина получает лишь критику.

Директор отметил, что некоторые издания и пользователи создают оскорбительные картинки и шутки, распространяют слухи, незаконно используют имя Долиной и ее образ, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В том числе это происходит в схемах обмана и недобросовестной рекламе.

Пудовкин призвал журналистов опираться только на официальные комментарии команды певицы. Он попросил прекратить тиражировать оскорбительные материалы и не нарушать законы.

Ранее сообщалось, что россиян будут штрафовать за ИИ-ролики и мемы с Ларисой Долиной.