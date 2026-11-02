Игорю Талькову исполнилось бы 70: приговор вынесли спустя годы

4 ноября Игорю Талькову исполнилось бы 70 лет. Артист, споривший с коллегами и открыто говоривший о рэкете в шоу-бизнесе, погиб за кулисами концерта в 34 года. О его наследии интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказали музыкальные критики.

Тальков родился в Тульской области в семье репрессированных, музыкой увлекся с детства — мастерил ударную установку из кастрюльных крышек и выпрашивал баян. Педагоги отмечали его абсолютный слух, хотя по нотам он заниматься не любил. В середине 1970-х играл в «Фантах», служил в стройбате в Нахабине, пел в Сочи, выступал в «Апреле» и «Калейдоскопе», сотрудничал с Наминым и Сенчиной.

Переломным стал 1986 год: Тальков стал солистом «Электроклуба» Тухманова, где также пела Аллегрова. Всесоюзную известность принесла «Чистые пруды» в «Песне года» 1987-го. Но артист хотел петь собственное — покинул коллектив и создал «Спасательный круг».

Жизнь Талькова оборвалась 6 октября 1991 года за кулисами «Юбилейного» в Петербурге из-за спора об очередности выхода артистов. Позднее обвинение предъявили его директору Валерию Шляфману, уехавшему в Израиль. Суд установил: он стрелял в охранника Азизы Игоря Малахова, тот увернулся, а смертельное ранение получил Тальков. В апреле 2025 года Шляфмана заочно приговорили к 13 годам колонии, в октябре приговор оставили без изменений. Вину он не признал.

Имя Азизы после трагедии надолго оказалось связано с обстоятельствами смерти Талькова. Обвинений ей не предъявляли, но артистка говорила, что пережила тяжелый период и совесть ее чиста.

Критик Антон Пронин назвал Талькова одной из музыкальных легенд: «Господа демократы», «Я вернусь» и «Чистые пруды» актуальны спустя более 30 лет. Интерес к артисту он связывает с дефицитом настоящих, честных и ярких музыкантов с собственным мировоззрением. Павел Рудченко считает Талькова рупором эпохи: он поднимал животрепещущие темы и рассказывал о происходящем в стране. Оба уверены, что его творчество было бы востребовано и сегодня.