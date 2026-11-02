В Московской области с начала года подключили к электросетям более 44 тыс. объектов

В Подмосковье с начала 2026 года подключили к электросетям более 44,4 тыс. объектов на общую мощность 1261 МВт. Работы провели специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», сообщает Министерство энергетики Московской области.

Всего с января в компаниях обработали более 67 тыс. заявок на техприсоединение на 3894 МВт.

Помимо этого, было подключено к сетям 160 социальных объектов, включая 54 школы, 15 детсадов, 14 медучреждений, 35 котельных и 17 спортивных учреждений. Суммарная мощность составила около 36 МВт.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации наружного освещения.